EEVI PAASMÄE "Ust-Narva" ja "Ihvi" riivavad kõrva

Tooksin siinkohal isiklikuma näite − Jõhvi. Elan piirkonnas, kus see nimi on igapäevane, kuid liiga sageli kuulen, kuidas seda moonutatakse "Ihviks". Mõnele võib tunduda see naljakas või ebaoluline, aga mul riivab see kõrva. Kui kohalik elanik ei suuda korrektselt hääldada isegi oma kodukoha nime, mida see ütleb tema keelehoiakute kohta? See ei ole raske, see ei nõua eriteadmisi, vaja on ainult püüda ja harjutada.

Küsimus ei ole ainult geograafilistes nimedes. Sama kehtib rahvakalendri tähiste, ajaloosündmuste, pühade ja isikunimede kohta. Me ei peaks oma kultuurilist ruumi peitma tõlgitud filtrite taha. Me ei räägi ju näiteks Londonist kui "Londoni linnast Thamesi kaldal". Me kasutame nende nimesid sellisena, nagu need on. Miks peaksime siis tegema teisiti enda omadega?

Eriti tähtis on see noorele põlvkonnale. Kui nemad kasvavad üles maailmas, kus oma keele ja kultuuri täpsus ei ole oluline, siis kust tuleb austus selle vastu tulevikus? Keelekasutus algab väikestest asjadest: õigekirjast, nimede täpsest hääldusest, tähelepanust detailidele. Ja selle kaudu kujuneb suurem kultuuriline vastutus.

Minu üleskutse on lihtne: õppigem ära ning kasutagem õigesti vähemalt oma kodukoha ja kaaslaste nimesid. See on väike, aga tähendusrikas samm. Kui meie seda ei tee, siis kes teeb?