ÜKS KÜSIMUS Miks oli Jõhvil vaja moodustada ajutine heakorrakomisjon?

See on iga-aastane rutiin, komisjon luuakse igal kevadel. Käime läbi linna erakinnistud ja hindame heakorra olukorda ning vajaduse korral teeme ettekirjutused või ettepanekud. Samuti on komisjoni ülesanne tegelda korteriühistute taotlustega. Nimelt toetab vald ühistusiseste hoovide ja parklate korrastamist ning rajamist. Komisjon käib ja vaatab üle, kas taotlus on põhjendatud, ning teeb siis oma ettepanekud toetuse eraldamise kohta. Komisjon lõpetab oma tegevuse tavaliselt maikuu lõpus, et siis järgmisel kevadel uuesti tööle hakata.