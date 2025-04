MARE ROOSILEHT Mida kasulikku Ida-Virumaa jaoks teevad kõrgkoolid õiglase ülemineku fondi raha eest?

Usun, et just haridus ja teadus on need, mis toovad Ida-Virumaale kõige tugevama ja pikaajalisema kasu. Kui meie maakonda tulevad targad inimesed − teadlased, insenerid, õpetajad −, siis hakkab ka elu siin muutuma.

Tulevad paremad töökohad, rohkem koostööd ettevõtete ja koolide vahel, paremad õppimisvõimalused noortele. Meie inimesed saavad sellest kasu nii, et nende lastel on tulevikus põhjust jääda siia elama. Ja kõigil võib tekkida uus töö- või õppimisvõimalus otse kodu lähedal.

Ühe aasta jooksul on ainult TalTechi Virumaa kolledžis loodud kümmekond uut täiskohaga kõrgharidust eeldavat teadus- ja arendustöökohta. Nende seas on teadurid, doktorandid, arendusinsenerid ja keemiainsenerid − inimesed, kes töötavad selle nimel, et lahendada piirkonna ees seisvaid tehnoloogilisi ja majanduslikke väljakutseid.

Ja see on alles algus. Kokku on plaanis luua vähemalt 40 uut teadus- ja arendustöökohta Ida-Virumaale − nii kõrgkoolidesse kui ka ettevõtetesse. Lisaks kaasatakse teadlasi ja õppejõude haridusmeetmete kaudu, mis tugevdab veelgi kogu piirkonna haridusvõrgustikku. See ei ole lihtsalt uued ja tasuvad töökohad. See on investeering meie ühisesse tulevikku.

