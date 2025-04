Kaitseministeerium eelistas kaitsetööstuspargi viiest valikus olnud alast Pärnu omasid eelkõige sellepärast, et need asuvad Eestile vaenuliku naaberriigi piirist kaugemal. Nii on tööstuspargil suurem võimalus jätkata tegevust ka võimaliku sõjalise konflikti ajal.