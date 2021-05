Uuskasutuskeskus kogub Kohtla-Järvel ja Jõhvis üleliigseks jäänud riideid

"Eelmisel korral käisime märtsis Kohtla-Järvel ja nägime, et meid väga oodati," ütles Uuskasutuskeskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Esme Kassak.

Seekord peatub Uuskasutuskeskuse kaubik 8. mail kella 10-11 Kohtla-Järve Selveri parklas, kella 12-13.30 Jõhvi kesklinnas Rakvere tänava parklas ja kella 14.30-15 Ahtme keskuse ees. "See on mugav võimalus kodu lähedal anda uuesti kasutusse korralikud asjad, mis on kodus kasutult seisma jäänud," ütles Kassak.