JUHTKIRI Kui põhimõtteks on omakasu

Uppilennanud võimuliidus oli palju neid, kelle põhieesmärgiks oli saada võimu teostamisest maksimaalset isiklikku kasu kas töökohtade, poliitilise positsiooni või lihtsalt mingite hüvede näol. Jõhvilastele ei häbenetud öelda, et nende kodukoht on üks pommiauk, ei tuntud piinlikkust, luues lojaalsetele ametikohti ning sulgedes silmad juriidilise ebakompetentsuse ees, kui aina kaotati vaidlusi inimeste lahtilaskmiste pärast, mis tuli maksumaksja rahaga kinni maksta.

Nii kurb kui see ka pole, on Jõhvi volikogu praeguseks jõudnud sellisesse seisu, et väga keeruline on uut võimuliitu teha. Liiga palju on olnud valet ja vassimist, solvumisi ning kättemaksu. Kas sellises olukorras on võimalik leida väärikas kandidaat vallavanema kohale, kui valimisteni jääb napilt üle kolme kuu?