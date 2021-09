Jõhvi juhtidele esitatud umbusaldused kukkusid läbi

Opositsioon esitas eelmisel istungil kuus umbusaldusavaldust, kus oli nimeliselt märgitud, et nende algatajaks on valimisliidu Jõhvi - Meie Kodu juht Nikolai Ossipenko, kes vahetult enne seda taastas oma saadikuvolitused, kuigi oli aastaid oma volikogu liikme volitused peatanud. Ossipenko ise volikogu istungil ei osalenud, kuigi Jõhvi uus põhimäärus võimaldab seda teha ka interneti teel.

Umbusaldusavaldused anti sisse vallavanem Maris Toomelile ning abivallavanematele Max Kaurile ning Jüri Konradile, samuti volikogu esimehele Niina Neglasonile. Põhjenduseks toodi, et nad said ametisse õigusvastaselt. Opositsioon on suvel toimunud võimupöördest saati väitnud, et praegused vallajuhid valiti ametisse seadust rikkudes.