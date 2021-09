Narvat ja Narva-Jõesuud ühendav kergliiklustee sai valmis

Rattamatka start on kell 15 Narvas Peetri platsil. Umbes tunni aja pärast tervitavad Narva-Jõesuu esindajad saabujaid kuurortlinna servas ning kostitavad neid kuuma teega.

Ürituse korraldajad Narva linnavalitsusest andsid teada, et matkale võib lisaks jalgratastele tulla ka rulluiskude ja -suuskadega, tõukerataste ning muude jalgratta- ja jalgteel liikumiseks sobivate sõiduvahenditega. Vajaduse korral saab jalgrattaid laenutada Joaoru rannahoonest.

Ameti peaspetsialisti Natalia Orava sõnul on nüüd kavas anda valminud lõigud nende tavapäraseks hoolduseks ja koristamiseks üle linnamajandusametile. Kuna osa teest kulgeb läbi Narva-Jõesuu haldusterritooriumi, siis on kuurortlinna võimudega kokku lepitud, et nemad katavad 20 protsenti hoolduskuludest.