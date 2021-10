"Kolme peale, kui kõik lähheb hästi, on võimalik stabiilne koalitsioon moodustada," ütles Reimaa lisades, et temast võib saada volikogu esimees, aga vallavanem võiks tulla nooremast põlvkonnast. "Jõhvi vajab kindlasti noort ja värsket verd, et edaspidi oleks pikaks ajaks areng garanteeritud."

Reformierakonna liider Ida-Virumaal ja praegune Jõhvi vallavanem Maris Toomel sõnas samuti, et loodab koalitsiooni koos Vallo Reimaa valimisliidu ja EKREga. "Selleks ma siin olengi, et läbi rääkida," sõnas Toomel veidi pärast südaööd tulles kohtuma nii Reimaa liidu kui EKRE esindajatega.

EKRE Jõhvi liidri Arvo Alleri sõnul algatab koalitsiooni loomise valimisliit Ühiselt Jõhvi Eest. "Võitja otsustab, kellega tema hakkab planeerima oma edasist tegevust," ütles Aller märkides, et EKRE on aruteluks avatud ja sõltub, millised programmilised punktid õnnestub läbirääkimistel kokku viia. Ta lisas, et EKRE jaoks on oluline juhtimise avatus ja et vallaasutuste nagu raamatukogu, spordikooli või hooldekeskuse juhtide kohad ei oleks poliitilised.