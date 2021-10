Ahtme rulaparki ümbritseb taas tara

"Mõne päevaga rikuti muruvaip ära. Kahjuks on võimatu kindlaks teha, kes seal niimoodi lõbutses, kuid ümberkaudsete majade elanike sõnul ei olnud need isegi mitte lapsed, vaid täiskasvanud."

Jantšenko sõnul neil ehitajatele pretensioone ei ole − muru ei jõudnud lihtsalt juurduda ja koorus maha. "Nüüd tuleb selle taastamiseks eelarvest lisaraha otsida. Kui palju seda kulub, ei oska ma öelda enne, kui spetsialistid on eelarve kokku löönud."

Millal tara rulapargi ümbert taas ära võetakse, ei ole samuti teada − pole välistatud, et see jääb sinna kevadeni. Linnapea sõnul kaalutakse rulapargi juurde ka valvekaamerate paigaldamist, et vandaalitsemiste korral oleks süüdlasi lihtsam kindlaks teha.