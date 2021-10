Kohtlla-Järvel kandideerinutest kõige rohkem, 613 häält, kogunud sotside liider ja riigikogu liige Eduard Odinets ütles, et koalitsiooni sünd Kohtla-Järvel on ajalooline sündmus. "Mina ei mäleta Kohtla-Järve linna ajaloost, et oleks varem koalitsioonilepinguid sõlmitud, kuigi koalitsioonisarnaseid moodustisi on olnud," ütles alates 1996. aastas Kohtla-Järve volikogusse kuuluv ja sellest enamiku aja opositsioonis olnud Odinets, lisades, et ajalooline hetk on see ka seetõttu, et esmakordselt selle aja jooksul ei pääse Keskerakond linna valitsema.