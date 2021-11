Politsei pidas valimisliidus Katri Raigi Nimekiri kandideerinud endise Narva abilinnpea Sergei Gorlatši teisipäeval kinni koos 66aastase naisega, kes osales temaga inimeste mõjutamises. Gorlatš oli ka Katri Raigi Nimekirja ja erakonna Eesti 200 poolt loodava koalitsiooni volikogu esimehe kandidaat.

Kahtlustuse kohaselt pakuti mitmele Narva elanikule tasuta spaa külastust ja muid hüvesid, eesmärgiga neid mõjutada kohalike omavalitsuse valimistel andma oma hääl konkreetse kandidaadi poolt. Politsei teatel pakuti esialgsetel andmetel ligi 40 Narva elanikule väljasõitu, mis hõlmas endas giidiga jalutuskäiku pargis, spaa külastust, piknikueinet ja transporti.

Seni kogutud tõendite kohaselt rahastas üritust Gorlatš, kes tegutses omal initsiatiivil ja ilma erakonna või valimisliidu teadmiseta. Väljasõit toimus valimisnädalal ning kahtlustuse kohaselt juhendati inimesi kaasa võtma ID-kaart ja PIN-koodid ning hääletamiseks oli väljasõidule kaasa võetud sülearvuti. Esialgsetel andmetel andsid oma hääle ligi pooled väljasõidul osalenud.

Katri Raik kinnitas Postimehele, et kui kahtlustus pöördub süüdistuseks, tuleb Gorlatšil vaieldamatult volikogust lahkuda.

«Ootan kohtumist Sergeiga, et asjaoludest täpsemalt aru saada. Üks on selge, et täna plaanitud koalitsioonilepingu allkirjastamine jääb ära,» sõnas Raik ja lisas, et esialgu võetakse aeg lihtsalt maha.

«Kui selgub, et Sergei tõesti on seda teinud ja kahtlustus pöördub süüdistuseks, siis on nulltolerants,» märkis Raik ning tõdes, et sel juhul on ka Gorlatši poliitiline karjäär katkenud.

Raigi hinnangul tuleb selles olukorras nüüd tõestada, et Narvas on uus poliitika, kus asju aetakse ausalt.

Erakond Eesti 200 peab aga vältimatuks, et Gorlatš peataks oma mandaadi Narva linnavolikogus.

Eesti 200 Narva piirkonna esimehe Denis Larchenko sõnul ei tolereeri erakond ühtki korruptiivset tegu ning sellepärast tuleb Gorlatšil astuda tagasi, et Narva saaks edasi minna.

«On kahetsusväärne, millisesse olukorda on Sergei Gorlatšile esitatud kahtlustus pannud Narva jaoks ajaloolise koalitsiooni sündimise. Kuna ta on ka üks Katri Raigi nimekirja liidritest ja pidi olema ka volikogu esimees, siis praeguse hetkel ei näe me muud võimalust, kui et tema mandaat ajutiselt peatada. See on ainuke võimalus koalitsiooniläbirääkimised edukalt lõpetada ja sõlmida uus Narva linnakoalitsioon,» rõhutas ta.

Ühtlasi soovib Eesti 200 tänaõhtustel koalitsiooniläbirääkimistel avada korruptsioonipeatüki ning kirjutada seda Narva tulevikku silmas pidades oluliselt põhjalikumaks.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul kogus politsei valimistele eelnevalt ja valimiste ajal aktiivselt infot võimalike pettuste kohta, niisamuti anti politseile võimalikest rikkumistest teada. „Praegusel juhul õnnestus meil koguda piisavalt tõendeid, et inimesed kinni pidada ja kahtlustus esitada. Esmase info kohaselt on alust arvata, et kogu üritus toimus justnimelt häälte ostmise eesmärgil ning inimestel paluti hääletada kandidaadi ja teiste inimeste juuresolekul. See toimus nagu tehing, kus inimesed maksid väljasõidu eest oma häälega,“ kirjeldas Kübarsepp.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Alan Rüütel rõhutas, et seaduse järgi on valimisvabaduse rikkumine juba mistahes hüve lubamine tingimusel, et inimene annab oma hääle lubaja soovitud kandidaadi kasuks või hoopis loobub valimistel osalemisest. „Antud menetluse puhul ei seisne asi aga vaid lubamises, vaid ka juba hüve andmises, kuivõrd inimesed said käia tasuta spaas. Ebaausate võtetega võimu juurde saanud inimene on väga suureks korruptsiooniohuks, mistõttu oli käesoleval juhul äärmiselt oluline reageerida operatiivselt,“ selgitas Rüütel.