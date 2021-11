"Täna on olemas kahtlused Jõhvi vallavalitsusele kuuluva sõiduauto Škoda Superb registrinumbriga 468BXT mittesihipärase kasutamise kohta," kirjutas Ossipenko oma arupärimises Toomelile, tuues näiteid, et autot on nähtud seismas küll Reformierakonna ürituse toimumiskohas, küll vallavanema kodu juures.

Maris Toomel ütles, et vallavanema ametiauto on kogu aeg vallavanema valduses ja kasutuses ning Jõhvi vallavalitsus on alati deklareerinud ja tasunud vallavanema kasutuses oleva ametiauto eest erisoodustusmaksu. See annab õiguse kasutada ametiautot lisaks ametiülesannete täitmisele ka viimasega mitteseotud tegevuseks. "Vallavanem on ametis 24 h ning kõik arupäringus nimetatud sõidud ja kohad on olnud seotud ametisõitudega. Tänane rünnak on puhtalt pastakast välja imetud, et kuidagi halvustada ja panna mind negatiivsesse valgusesse," sõnas ta.