Toila vallavanem Eve East lahkus Keskerakonnast

Eve East ütles siis Põhjarannikule, et liitus Keskerakonnaga ja kandideerib ka riigikogusse, kuna tema eesmärk on teha asju senisest suuremalt ja seista laiema kogukonna eest. "Ma olen ju Ida-Viru maakonna nimel ka palju tööd teinud. Kui tahta kaasa rääkida ja et sind ka arvestatakse, siis tuleb ühel hetkel valikuid teha," sõnas ta.