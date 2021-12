Eduard Odinets on sotside peasekretäri kandidaat

Eduard Odinets on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Ida-Virumaa piirkonna esimees ning pikaaegne Kohtla-Järve volikogu liige. "Viimastel valimistel õnnestus Eduardil koos mõttekaaslastega hetkeks murda Kohtla-Järvel ligi 30 aastat kestnud võimumonopol. See on märkimisväärne saavutus, mis kinnitab Eduardi võimekust juhina," ütles Läänemets.