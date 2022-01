Erik Gamzejevi kirjutis kandideerib parima arvamusloo tiitlile

"Tundub, et suurem osa poliitikutest ei adu siiani, kuivõrd ränka hinda on Ida-Virumaa pidanud maksma selle eest, et Eesti on süsinikuheitmete vähendamise tempoga tõusnud Euroopa oivikuks. Just nimelt on juba pidanud maksma palju aastaid, mil põlevkivitööstuses on kadunud mitu tuhat töökohta ning maakonna töötuse tase kihutab keha külge kasvanud kollases liidrisärgis 15 protsendi poole," kirjutas Erik Gamzejev oma arvamusloos.