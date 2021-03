Mõistlikud inimesed ei ole vastu süsinikuheitmete piiramisele. Ei ole kahtlust ka selles, et põlevkivist elektri põletamine endises mahus ei ole tulevikus kõige mõistlikum tegevus. Küsimus on, kui kiiresti muutused toimuvad ja millised on nende sotsiaal-majanduslikud mõjud. Kas enne, kui poliitiliste otsustega piirkonna jaoks kõige olulisemale tööstusharule kriips peale tõmmatakse, on olemas samaväärsel hulgal uut majandust, et see üleminek oleks sujuv ja kohalikud inimesed ei kannataks?

Tegelikult ei ole nii läinud. Rohepöörde propeller on viimastel aastatel tohutu tempoga hakkinud sodiks Ida-Virumaal hea palgaga töökohti ja puhunud laiali vaesust. Uusi töökohti on samal ajal tulnud asemele sama vaevaliselt nagu käsikiviga jahu jahvatades.

Tundub, et suurem osa poliitikutest ei adu siiani, kuivõrd ränka hinda on Ida-Virumaa pidanud maksma selle eest, et Eesti on süsinikuheitmete vähendamise tempoga tõusnud Euroopa oivikuks. Just nimelt on juba pidanud maksma palju aastaid, mil põlevkivitööstuses on kadunud mitu tuhat töökohta ning maakonna töötuse tase kihutab keha külge kasvanud kollases liidrisärgis 15 protsendi poole.

Reformierakond ja Keskerakond on viimased 16 aastat jaganud Eesti peaministri tooli. Nad ei ole siiani leidnud toimivaid lahendusi, kuidas hüvitada varasematel aastatel rohepöördega Ida-Virumaale kaasnenud kahju. Aga nüüd koos valitsust tehes lubavad ühe põhilise asjana anda rohepöördele veelgi hoogu juurde.

Eesti energeetika paiskas eelmisel aastal süsinikku õhku juba vähem kui transport ja põllumajandus kokku. Valitsusparteidel on aga ikkagi kõva kihk tõmmata rohestahhaanovlastena kott pähe ka allesolevale põlevkivitööstusele. Tühja see Ida-Virumaa inimeste hakkamasaamine! Kannatavad ära. Või nagu pillas aasta tagasi kohtumisel idavirulastega majandusminister Taavi Aas: ega see teil esimene kord ole, kui korraga palju töökohti kaob.

Väga ei pane muretsema isegi see, kuidas tulevikus külmadel talvedel riigi energiajulgeolekut tagada. Nagu märkis tabavalt üks energeetikateadlane, võtavad otsustajad kuulda eekõige lobistide juttu, insenere märgatakse alles siis, kui midagi enam ei tööta.

Leevenduseks uute eelseisvate kaotuste eest puhutakse mulli uuest Ida-Virumaa sotsiaal-majanduslikust mudelist, mille loomisega tuleb hakata tegelema. Selle juurde käib jutt Euroopa Liidu poolt Ida-Virumaale haavade raviks mõeldud 340 miljonist eurost. See on võrdluseks summa, mida põlevkiviettevõtted maksavad otseste maksudena riigile kolme aastaga.

Valitsusparteide palgalised suhtekorraldajad saadavad regulaarselt toimetustele tähemärke Ida-Virumaad ees ootavast õnnest. Need tähemärgid pole aga paraku seatud sellisesse järjestusse, et oleks võimalik aru saada mõttest, kuidas ja millal see konkreetselt Ida-Virumaal avaldub. Enamasti on need pelgalt loosungid, millega koondatud kaevurid ja energeetikud pangalaenu tagasi maksta ning tanklast kütust osta ei saa.