Uue küla nimi sai ekspertidelt rohelise tule

Uue küla loomise eestvedajad, Naissaare külaseltsi juhatuse liikmed valisid nime kaheksa konkursile esitatud kandidaadi seast. Sel kolmapäeval osales külaseltsi juhatuse liige Kalev Naur rahandusministeeriumi kohanimenõukogus, et saada sellele ekspertide heakskiit.

"Kuna külaseltsi esindaja põhjendas Kohtla-Uueküla nime väga hästi ära, leidis nõukogu üldplaanis, et see on külanimeks sobiv," ütles kohanimenõukogu liige ja sekretär Timo Torm.