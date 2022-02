Kohtla-Järvel gümnaasium loob Ukraina toetamise vabatahtlike rühma

"Eesmärgiks on korraks koguneda, anda enda valmisolekust abistamiseks teada ja sõlmida kokkulepped. Kas on vaja midagi koguda (asju, infot jne), pakkuda abi majutuse korraldamisel või teha muud vabatahtlikku tööd, seda me veel täna ei tea. Kõige tähtsam on valmisolek abistamiseks ja ligimese armastustusest tulenev toetav hoiak," on kirjas gümnaasiumi direktori Hendrik Aguri ja gümnaasiumi õpilase ning vabatahtlike juhi Irina Vladimirova pöördumises kooliperele: õpilastele, vanematele, koolitöötajatele ja vilistlastele.

Nad märgivad, et kooli ülesanne on õppida ja õpetada. "Kuid oleme ka kodanikud ja eelkõige inimesed, kes omavad empaatiavõimet, õiglustunnet ja kodanikujulgust. Täna on Ukraina inimesed kahetusväärselt halvas olukorras, nad on sõjas. Tuhandete inimeste elud on ohus, inimesed on sunnitud lahkuma kodudest ja leidma võimalusi ellu jäämiseks. Me ei või jääda pealtvaatajateks. Kutsume üles olla valmis abistama Ukraina inimesi," märgivad nad.

Kohtla-Järve gümnaasiumis tegutseb koostöös Eesti Punase Risti Seltsiga ka kogumispunkt Ukraina inimeste toetamiseks. Kogutakse mähkmeid, pesuseepe, hügieenitarbeid, hambaharju, hambapastat, šampoone, tekke ja patju. Neid asju võetakse vastu iga päev kella 9-16ni.