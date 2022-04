Tartu ülikooli Narva kolledži direktor Marek Sammul lahkub ametist

Marek Sammul ütles, et lahkub kolledžijuhi ametist isiklikel põhjustel, mida ei soovi lähemalt avada. Esimese uue väljakutsena lubas ta kevadet nautida.

"Mul on hea meel, et kolledž saab väga võimeka ja kogenud uue juhi," lisas Sammul, kes juhtis varem Tartu ülikooli personaliarenduskeskust ning on erialalt bioloog ja taimeökoloog.