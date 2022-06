Valitsus eraldas Narva Kesklinna kooli renoveerimiseks üle 14 miljoni euro

Munitsipaalne Kesklinna põhikool ja Narva riigigümnaasium on kavandatud ühtse kompleksina ning projekteeritud arhitektuuribüroo Salto originaalse ideekavandi "Tahvel" alusel. See eskiisprojekt võitis arhitektuurikonkursi 2019. aastal.

Kesklinna senini gümnaasiumi hoone on alates 2021. aasta sügisest renoveerimist oodates tühjalt seisnud ning õppetöö on sealt üle viidud ajutistesse klassidesse linna teistesse rajoonidesse. Ehitustööde lõppedes on kavas Kesklinna gümnaasium ümber kujundada põhikooliks.