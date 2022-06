"Anname teada, et sarnaselt varasemate aastatega lülitatakse Toila valla alevis, alevikes ja külades perioodil 06.06 - 08.08.2022 öine tänavavalgustus välja, kuna aktiivsema liikumisega pimeaega on väga vähe. Kokkuhoitud energiakulu arvelt on võimalik teostada Toila valla 2022. aasta eelarves kavandatud tegevusi, mille realiseerimine ei oleks suurenenud energiakulude tõttu võimalik," teatas vallavalitsus oma kodulehel ja vabandas ebamugavuste pärast.