Minister Tõnis Lukas: Narva hariduses toimuvad suured muutused

Lukase sõnul tegi ta oma esimese visiidi just Narva, sest siin ilmnevad üksikasjad, millega tuleb arvestada eestikeelsele õppele üleminekul. "Riik arendab siin korraga kahte riigigümnaasiumi ja juba praegu on näha, et see on kaasa toonud suured muutused nii Narva koolivõrgus, õppe kvaliteedis kui ka valmiduses minna kõikides haridusasutustes üle eestikeelsele õppele," lisas minister.