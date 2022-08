"Teised müügikohad" tähendavad Ahtmet, Iidlat ja Kiviõli, sest Sigwar on ennekõike kohalik ettevõte, kes ei suuda ega tahagi võistelda suurte lihatööstustega, kelle kaupa on kõik kohad täis. Uusi müügipunkte pole plaanis rajada ja suurtesse kauplustesse firma oma tooteid hea meelega ei annagi, sest need kaoksid anonüümsete pakendite keskel lihtsalt ära.