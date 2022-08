OÜ Noorus juhatuse liikme Dmitri Antonovi sõnul on koondamine juba käimas, ent kuivõrd massiliseks see sügisel muutub, seda näitab aeg. Ta rõhutas, et hotelli sulgemist sunnivad neid kaaluma eelkõige kõrged gaasi- ja elektrihinnad. "Me oleme praegu niivõrd kriitilises olukorras, et üritame lihtsalt omadega toime tulla, aga kui asi veel hullemaks läheb, siis on ikka päris kurb," tunnistas ta.