Toila on katsetanud kooliminejate meelespidamisel eri alternatiive: kinkekaarti, kirjatarvete kohvrit ja mõlemat koos. Näiteks mullu said 1. klassi jütsid Apollo kinkekaardi 50 euro väärtuses.

Seekord langes otsus rahalise toetuse kasuks, sest see ei ole vanematele nii piirav, selgitas vallavanem Eve East. "Kõikide hinnatõusude kõrval on ka lastekaubad kallinenud ja selleks, et peresid aidata, otsustasime tõsta summa sajale eurole," lisas ta.