354 miljonit eurot peaks muutma Ida-Virumaa paremaks elupaigaks

"Rohepöörde vajalikkusest on räägitud pikalt, kuid Venemaa sõda Ukraina vastu on teinud ka viimastele kahtlejatele selgeks, kui oluline on loobuda fossiilsete energiaallikate kasutamisest veelgi kiiremini. Kliimaneutraalsuse poole pürgimine on võimalus parandada meie energiajulgeolekut, muuta Ida-Virumaa majandus jätkusuutlikumaks, soodustada piirkonda uute investeeringute tegemist ning tõsta ettevõtete konkurentsivõimet," ütles Kaja Kallas Eesti õiglase ülemineku kava avaseminaril Narvas, kus arutleti piirkonna ees rohepöördega avanevate võimaluste üle.