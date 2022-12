Jõhvi moodustab ühinemiskõnelusteks Toilaga komisjoni koalitsiooni liikmetest

Jõhvi volikogu otsustas septembris teha Toila vallale ettepaneku liitumiskõneluste alustamiseks. Jõhvi volikogu esimehe Vallo Reimaa sõnul ei tähenda see veel liitumise fakti sündi, sest läbirääkimised on pikk protsess.

Jõhvi tegi enne 2017. aasta haldusreformi ühinemisettepaneku tollastele Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallale. Ent viimasel hetkel otsustas toonane võim, et Jõhvile pole see liitumine kasulik, ning aasta enne haldusreformi lahkus maakonnakeskus läbirääkimiste laua tagant, saades selleks ka volikogu heakskiidu. Toonased Jõhvi juhid väitsid, et liitumine oleks Jõhvile kahjulik ning viiks maakonnakeskuse Kohtla-Järve mõjusfääri. Jõhvi oli valmis liituma vaid toonase Toila vallaga, kuid sellega ei leppinud Toila.

Kui Jõhvi ja Toila ühinevad, annab see Jõhvile seadusliku võimaluse taastada omavalitsusena linna nimetus, sest muud võimalust kui ühinemise kaudu seaduse järgi selleks ei ole. Jõhvi on juba kahel korral üritanud vallast linnaks saada, kuid mõlemal korral on lõpuks selgunud, et seadus seda praegu ei võimalda.