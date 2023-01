Koolitoiduks napib raha: omavalitsused otsivad väljapääsu

Riigi eraldatud ühest eurost õpilase kohta ei piisa hindade tõusu harjal ammugi, et katta koolides pakutava lõunasöögi kulusid. Valitsus on teatanud, et ei tule omavalitsustele vastu koolitoidu dotatsiooni tõstmisel. Ida-Virumaa omavalitsused on väga erinevas olukorras: kui Kohtla-Järve peab 100 000 eurot juurde maksma, siis Narvas isegi ei mõelda hinna tõstmisele.