Kohtla-Järve kommertsliinide juhid ei pea endiselt sõiduplaanidest kinni

"Palume 24. liini sõiduplaani korda teha. Palju on kaebusi, et bussijuhid ei pea graafikutest kinni ja lühendavad marsruute. Kõik me peame kellaaegu järgima ning paljugi meie elus sõltub sellest, kuidas bussijuhid graafikutest kinni peavad," kirjutas Sergei Pogodin Facebookis.

Tema postitus kogus kiiresti sadakond kommentaari: linlased kirjutasid, et liiklusskeem tulnuks juba ammu üle vaadata, ning kurtsid, et peaaegu kõik bussid liiguvad mööda üht marsruuti, jättes nõnda terved mikrorajoonid teenindamata. Näiteks Lõuna mikrorajoonis elab palju inimesi, kellel oma autot ei ole, lapsed ja vanurid aga peavad iga ilmaga jalgsi linna teise otsa kooli ja arsti juurde minema. Lõuna mikrorajooni lõpust on lähima bussipeatuseni 15-20 minuti tee ning vähe sellest, et bussid graafikust kinni ei pea: vahel tuleb korraga mitu bussi järjest, siis jälle aga tükk aega mitte ühtegi.