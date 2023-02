Kohus otsustas kolm sõpra surnuks sõitnud Jaan Piima vanglast enne tähtaega vabastada

Jaan Piim rääkis viis ja pool aastat tagasi Viru maakohtus toimunud kohtuprotsessil, et ta ei saanud õnnetuse asjaolusid ette näha. "Seal oli ettearvamatult libe. Mul on kohutavalt kahju oma väga headest sõpradest ja olen tihti mõelnud, miks mina alles jäin. Olen mõelnud, et parem oleksin mina nende asemel olnud. Ma väga kahetsen ja igatsen oma sõpru ja see jääb nii elu lõpuni."

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik