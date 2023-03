INTERVJUU ESINUMBRIGA ⟩ Parempoolsed katteta lubadusi ei anna ja tasuta õhtusööke ei paku

Parempoolsed eristuvad valimiskampaania lubaduste jagamises selgelt teistest. Kui teised erakonnad on piltlikult öeldes helded jõuluvanad, kes üritavad valijaid neile meeldivate lubadustega üle kuhjata, siis teie tulete nendega võrreldes justkui tühja kingikotiga ja vaatate veel toaski ringi, mida sealt oma kotti pista. Kuidas te sellisel moel hääli loodate saada?

Üks turundusreegleid ütlebki, et eristu või sure. Parempoolseid ühendavadki põhimõtted, et katteta lubadusi ei anta ja tasuta õhtusööke ei ole.