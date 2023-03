Peipsi järvele on keelatud minna

Alates kolmapäevast, 22. märtsist on keelatud minna kogu Peipsi järvistu jääle.Sulailmadega on Peipsi järvistu jääkate kahanenud ohtlikult õhukeseks, mistõttu keelatakse inimelude kaitseks mis tahes moel piiriveekogudele väljumine, teatas politsei- ja piirivalveamet.Erandina võivad järvistu jääle minna kutselised kalurid, et ära tuua oma kalapüügivahendid.