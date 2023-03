Linnavalitsuse teatel on hoone 1. korrusel ette nähtud kohvikuruumid üldpindalaga 118,40 ruutmeetrit ning neile otsitakse rentnikku 10aastase kehtivusajaga lepingu alusel. Üüritasu alghind on 150 eurot kuus.

Põhjarannik on varem kirjutanud, et raekoja renoveerimistööd peaksid lõpule jõudma aprilli alguseks. Pärast kogu vajaliku mööbli paigaldamist hoonesse avatakse see külastajatele. Avamine on kavandatud mai lõppu.