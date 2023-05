Eduard Odinets sai sotside volikogu juhiks

Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et Odinets on kohusetundlik, suurepärane kaasaja ning hea suhtleja, mis on volikogu juhataja rollis väga olulised omadused. "Eduard on näidanud nii riigikogu liikmena kui ka varem erakonna peasekretärina töötades, et suhtub oma töösse kirglikult ning talle on oluline nii erakonnasisene kui ka -väline kommunikatsioon ja kaasamine."