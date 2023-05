Sinimäel rüüstatud mälestusmärgid on ikka uppis, kuna omanik on teadmata

Sinimäe sõjamuuseumi direktor Ivika Maidre ütles, et need mälestuskivid, mis muuseumi juures asuvad ning värviga kokku mäkerdati, puhastas muuseum eelmisel nädalal oma jõududega ära. Kuid rohkemaks muuseumil võimalusi pole, kuna ülejäänud kivid on ümber lükatud, metallankrud ära painutatud ning üks kivi ka vigastatud. "Meie eelarve on väga pingeline ja sealt pole võimalik selleks raha võtta," sõnas ta.