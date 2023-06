Kohtla-Järve linnavalitsusest kaob 20 töökohta

Linnavalitsus soovis esialgu, et koondamise otsus jõustuks 1. juulist, kuid siis selgus, et sellises mahus töökohtade koomale tõmbamine liigitub kollektiivseks koondamiseks, mis eeldab pikemat etteteatamist. Linnavalitsus soovis neljapäevasel volikogu istungil seada koondamisotsuse jõustumise ajaks 15. juuli. Volikogu esimehe Eduard Odinetsi sõnul tulnuks volikogu töökorra järgi see parandusettepanek teha varem ja seetõttu jäi otsus neljapäeval erakorralisel istungil vastu võtmata. Volikogu peab selleks juunis uuesti kokku tulema.