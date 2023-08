VIDEO ⟩ Kristjan Čeh teeb Jõhvis maailmameistrivõistluste peaproovi

10. augusti võistluse "Jõhvi Discus" korraldaja Mati Lillialliku sõnul on Jõhvi staadion pälvinud kettaheitjate seas maailma parima võistlusareeni maine. See toob ka valitseva maailmameistri taas Jõhvi, et üheksa päeva enne Budapestis algavaid maailmameistrivõistlusi võistlusvormi kontrollida ja positiivset energiat koguda.

Kristjan Čeh treener, eestlastest kettaheite maailmameister Gerd Kanter, ütles pärast 16. juunil toimunud võistlust, et Jõhvi on Kristjani jaoks eriline koht. "Tema elukaaslane Anna-Maria [Orel] on siin üles kasvanud. Talle olulised lähedased inimesed oli täna kaasa elamas ja see mängis kindasti suurt rolli. Kristjan on reeglina nii, et kui õhustik on soodne, siis Kristjan teeb hästi," ütles Kanter.