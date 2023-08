"Paadist, mis oli lükatud kaldasse, oli vaja välja tõsta kaluri nodi: igasugused kastid, võrgud ja köied [kalur pidi paadi loovutama sõjaväele − toim.]. Ja sõjaväe nodi tuli paati tõsta, et kohe uuesti merele minna. Sedasama episoodi võtsime vist kakskümmend korda ja kolme kaameraga. Kogu aeg pidi kordama ühte ja sedasama, aga eks see on filmitööstuse argipäev," kirjeldas ta oma rolli.