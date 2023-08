Kaevetööde käigus leiti 100kilone lennukipomm

Demineerijad tegid kohapeal kindlaks, et leidu on võimalik viia hävitamisele turvalisemasse kohta asulatest eemale. Kuna tegemist oli väga raske lõhkekehaga, siis abistasid demineerijaid Kiviõli ja Sillamäe päästemeeskond. Lõhkekeha hävitati.

Demineerijad tuletavad meelde, et mida roostesem ja kehvemas seisukorras lõhkekeha on, seda suuremat ohtu see inimesele kujutab. Pealtnäha ohutu lõhkekeha võib liigutamisel plahvatada, tuues kaasa traagilised tagajärjed. Lõhkekeha leidmisel ära puuduta lõhkekeha, sest liigutamine võib selle aktiveerida. Teavita leiust telefonil 112 ja täida saadud juhiseid. Hoiata läheduses viibivaid inimesi ja ära lase kedagi leitud eseme lähedusse.