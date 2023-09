Narva raekoja uuendamine tunnistati aasta teoks

Narva raekoja ja selle esise platsi ehitustööd kestsid üle kahe aasta ning lõppesid 2023. aasta märtsikuus. Projekti tulemusena sai raekoda linna esindushooneks ja turismiobjektiks. Üheks huvitavamaks hoones olevaks atraktsiooniks on virtuaalne näitus "Vana-Narva uus elu", kus külastajad saavad rännata VR-prillide abil mööda sõjaeelset Narvat.

Raekoja teine korrus on pidulike ürituste läbiviimiseks ette nähtud esinduskorrus, kuhu on rajatud suur saal avalike esindusürituste jaoks, konverentsideks, abielude pidulikuks registreerimiseks, kontsertide ning etenduste jaoks. Teisel korrusel asuvad samuti seminariruumid ja linnapea esinduskabinet. Kolmandal korrusel töötab Narva linnavolikogu. Hoone kelder ehk soklikorrus on mõeldud restorani jaoks.