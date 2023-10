PILDIGALERII ⟩ Narva volikogu valis uueks linnapeaks Jaan Tootsi

Tootsi poolt hääletas 19 volikogu liiget. Vastu oli üks saadiku ja kümme ei osalenud hääletusel. Jaan Toots ütles pärast valimistulemuste selgumist volikogus, et tahab olla kogu Narva linnapea ja seista igatpidi Narva huvide eest.

Jaan Tootsi sõnul on esimeseks suureks väljakutseks linna lisaeelarve koostamine, mis pannakse hääletusele 19. oktoobril toimuval linnavolikogu istungil. "Poliitiline paigaltammumine tuleb lõpetada, Narva elanikud on väsinud linnajuhtimist puudutavatest intriigidest. Keskenduda tuleks positiivse energia leidmisele ja ühisosale. Narval on elanikele ja külalistele palju pakkuda - näiteks sügispealinna kultuuriprogramm on väga mitmekesine. Pikemas perspektiivis tuleb leida võimalused, et kasutada võimalikult efektiivselt ära Euroopa taasterahastu raames Ida-Virumaale ette nähtud sajad miljonid eurod," teatas Toots Keskerakonna pressiteenistuse vahendusel.

Tootsi esitas linnapeakandidaadiks põhiliiselt Keskerakonna saadikutest koosnev fraktsioon "Narva", kes tagandas 16. septembril linnapea kohalt Katri Raigi.

Opositsiooni esindajad küsisid enne hääletust Jaan Tootsilt, kas ta on end Narva elanikuks registreerinud. Toots ütles, et seni pole ta saanud seda teha, kuna ta pole jõudnud soetada endale veel Narvas korterit, aga ta kavatseb seda, kui ta linnapeaks valiti.

Tootsilt küsiti ka suhtumist tanki ära viimisesse ja punaarmeelaste tänavate ümbernimetamise kohta. Ta vastas, et need on juba lahendatud küsimused ning nende uuesti ülestõstmine ei anna midagi.

Jaan Toots rääkis sel nädalal Põhjarannikule, et talle meeldib ettevõtet või linna juhtida. "Linn on ju samuti nagu üks suur ettevõte ühes oma probleemide, inimeste, väljavaadete ja muu säärasega," rääkis Toots, miks ta nõustus Narva linnapeaks kandideerima. "See on väga ilus ja huvitav linn ning mul on siin oma suure elukogemusega tegevust küll."