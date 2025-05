Ohuteavitustestil mõnes Ida-Viru linnas sireene kuulda polnud

Põhjarannikule on nii Narvast, Kohtla-Järvelt kui Jõhvist tulnud infot, et nendes linnades sireene kuulda polnud. Päästeamet kinnitas, et Jõhvis ja Kohtla-Järvel need tööle ei hakanud, Narva kohta öeldi, et pigem oli seal sireene halvasti kuulda. Narvas käivitusid kell 15 tööle hakkama pidanud sireenid ka 8 minutit hiljem.