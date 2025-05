Narva sõjaväelinnak kerkib juba lähiaastatel

Võimalik asukoht on esialgu lahtine

Narva linnapea Katri Raik ütles Põhjarannikule, et Narva kavandatav sõjaväelinnak on praegu pidevalt teemaks, kas või näiteks töises kirjavahetuses. Raik ootab riigilt lõplikku otsust tänavu suveks, ent kinnitas juba praegu, et jutt pole mingist ähmase väljavaatega ideest, vaid lähiaastatel elluviidavast projektist.

Raik märkis, et kohtus esmalt riigi kaitseinvesteeringute keskuse esindaja ja seejärel Eesti kaitseväe juhatajaga. Linnapea sõnul käib praegu töö selle kallal, et leida Narva haldusterritooriumil sõjaväelinnaku rajamiseks sobiv koht. Tõsi küll, esialgu pole keegi avaldanud võimalikke asukohti, mille seast parima variandi välja valida saaks.

"Selge on, et see ei tule kesklinna ja magalarajoonide lähedusse," on Raik veendunud. "Tõenäoliselt saab see olema maa-ala, kus pole vaja detailplaneeringut koostada, kuna see oleks pikk protsess. Meie otsime siiski kiiret lahendust lähiaastateks. Kuid protsess on esialgu alles algstaadiumis."

Raik lisas, et põhimõtteline tingimus on sõjaväelinnaku paiknemine Narva linna halduspiires, mitte naaberomavalitsuse Narva-Jõesuu linna territooriumil.