Politsei pidas 9. mail Ida-Virus inimesi kinni nii agressioonisümboolika kui alkoholijoobe tõttu

"Narvas tähistasime 9. mail Euroopa päeva. Samas tulid inimesed ka Narva promenaadile, kus teisel pool jõge korraldas Venemaa propagandakontserdi. See tähendab aga, et inimesi oli tavapärasest rohkem liikvel ja seetõttu oli politsei väljas täiendatud jõududega, et tagada avalik kord ja ennetada korrarikkumisi," rääkis Põhjarannikule Ida prefektuuri 9. mai staabi juht Silver Pälsing. Politsei eesmärk oli suurendatud kohalolekuga ära hoida rikkumisi ja konflikte ning õnneks raskemaid vahejuhtumeid ei olnud.