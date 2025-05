Narva haigla uus korpus valmib kolme aasta pärast

"Uue haigla ehitamine ja nõukogudeaegse korpuse renoveerimine on Narva inimestele väga oluline. Eesti suuruselt kolmas linn vananeb kahjuks kõige kiiremini ning vajab tänapäevase keskkonna ja moodsa aparatuuriga parimat arstiabi," selgitas Katri Raik, kes on Narva haigla nõukogu esimees. "Loodame, et hea töökeskkond toob Narva uusi arste. Meditsiiniõdede puudusest saame üle koos Tartu tervishoiu kõrgkooliga, mis Narvas tervishoiuspetsialiste koolitab," lisas ta.