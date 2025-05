Narva-Jõesuus laekus rahvaeelarve kasutamiseks vaid üks ettepanek, konkurss tühistati

Narva-Jõesuu linnavalitsus teatas, et kuna ajavahemikul 17. märtsist kuni 16. aprillini laekus kaasava eelarve ettepanekute esitamise tähtaja jooksul ainult üks ettepanek, algatas linnavalitsus korduva kaasava eelarve ettepanekute tegemise perioodi ja tunnistas sama korraldusega kehtetuks eelneva perioodi kaasava eelarve korraldamise. See tähendab, et protsessi alustatakse otsast peale.