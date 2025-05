Autot vahetada soovinud pensionär sattus pettuse ohvriks

Politsei sai teate, et Kiviõlis oli 74aastane mees maksnud 25aastasele mehele 500 eurot ning nad olid teinud autode vahetuse. Pärast selgus, et vahetatud auto on aresti all ning noormees enam kõnedele ei vasta. Tekitatud kahju on 2350 eurot. Kelmusjuhtumi täpsemad asjaolud selgitab politsei kriminaalmenetluse käigus.