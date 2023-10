Naaber ähvardas maja põlema panna

Väidetav kelmus kuldketi müügiga

Politsei poole pöördus mees, kes väitis, et temalt kuldketti osta soovinud mees pettis talt välja 664 eurot. Müüja saatis kuldketi pakiautomaadi kaudu ostjale. Kui ostja väitis, et pole ketti kätte saanud, tagastas müüja talle raha. Ent hiljem arvas müüja, et küllap sai ostja selle keti siiski kätte ja pettis talt lihtsalt raha välja.