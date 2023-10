Kaja Kallas Jõhvi konverentsil: "Ida-Virumaal on meil kolm suurt eesmärki"

Kallase sõnul on inimlik, et muutusi kardetakse, kuid need loovad uusi võimalusi

"Olen üsna kindel, et kui me need muutused ära teeme, siis mõne aasta pärast on Ida-Virumaa kõige innovaatilisem, uuendusmeelsem ja kõige ettevõtliukum piirkond Eestis," sõnas ta.